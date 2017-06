Procurorii au cerut 10 ani de inchisoare pentru Neculai Ontanu, la ultimul termen al procesului in care acesta este judecat pentru luare de mita

Procurorii au cerut pedeapsa maxima, respectiv zece ani, pentru fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu, miercuri, la ultimul termen de la Curtea de Apel Bucuresti al procesului in care acesta este acuzat de acuzat de luare de mita. Instanta a ramas in pronuntare, scrie News.ro.





Miercuri, Curtea de Apel Bucuresti a judecat ultimul termen al procesului lui Neculai Ontanu.

"Avand in vedere ca in calitate de primar al sectorului 2 a acceptat promisiunea unor foloase de la martorul denuntator Borcea Cristian pentru a accepta reconstituirea unui drept de proprietate asupra mai multor terenuri si a primit un teren cu o valoare de peste 1,4 milioane de euro, sa dispuneti condamnarea inculpatului pentru luare de mita la o pedeapsa cu executare orientata catre maxim", a cerut procurorul. Pentru infractiunile pentru care este judecat fostul primar al sectorului 2, pedeapsa este cuprinsa intre 3 si 10 ani de inchisoare.

De asemenea, el a solicitat instantei sa dispuna pedepse orientate spre maxim si pentru avocata Loredana Radu, judecata pentru doua doua infractiuni de spalare de bani si complicitate la luare de mita.

Procurorii au mai cerut inchisoare cu executare si pentru ceilalti inculpati in acest dosar.

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au ramas in pronuntare, iar decizia nu va fi definitiva, fiind pe fond.

In acest dosar, in 16 iunie 2016, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu, pentru luare de mita, pe fostul secretar al Consiliului Local al Sectorului 2, Toma Sutru, pentru luare de mita si spalare de bani, pe avocata Loredana Radu si pe Aurel Radu, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, in perioada 2006 - 2007, Neculai Ontanu, in calitate de primar al Sectorului 2 Bucuresti, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la o persoana, beneficiar al unor drepturi litigioase (denuntator in cauza), pentru ca in schimb sa faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile Legii 18/1991, asupra mai multor terenuri din Sectorul 2, in suprafata totala de 83.500 de metri patrati.

In aceeasi perioada, Ontanu a pretins, iar dupa emiterea titlului de proprietate a primit, indirect, un teren de 1.500 de metri patrati, intr-o zona rezidentiala de pe strada Barbu Vacarescu din Sectorul 2, cu o valoare de piata estimata la 1.441.495 de euro. Terenul a fost transferat de denuntator, gratuit, prin intermediul unor contracte de vanzare-cumparare fictive, catre avocata Loredana Radu si Aurel Radu, la cererea lui Ontanu, sustin anchetatorii.

¬In baza solicitarii formulate de inculpatul Ontanu Neculai, la data de 13 noiembrie 2007, s-au incheiat, la acelasi notariat public, doua contracte de vanzare-cumparare prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 500 de metri patrati cu o valoare de piata de 650.995 de euro din terenul situat pe str. Barbu Vacarescu catre Radu Aurel si asupra unei suprafete de 1.000 de metri patrati din acelasi lot, cu o valoare de piata de 790.500 euro catre Radu Loredana Claudia¬, au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.

Pretul prevazut in contractul incheiat cu Aurel Radu a fost de 500 de euro pe metru patrat, respectiv valoarea minima conform Ghidului cu preturi orientative ale imobilelor realizat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, in total fiind trecut pretul de 250.000 de euro. In contractul incheiat cu Loredana Radu a fost prevazut un pret de zece ori mai mic, respectiv 50 de euro pe metru patrat, totalul pentru terenul de 1.000 de metri patrati fiind de 50.000 de euro.

Dupa trei luni de la incheirea contractului de vanzare-cumparare, in 6 februarie 2008 Aurel Radu a cesionat dreptul de proprietate asupra terenului de 500 de metri patrati catre un cumparator de buna-credinta, de la care a primit 1,4 milioane de euro, suma retrasa in numerar si apoi transferata in patrimoniul unei persoane a carei identitate nu a putut fi stabilita pana la momentul trimiterii dosarului in judecata.

Ulterior, in 17 decembrie 2008, Loredana Radu, pentru a ascunde originea terenului si identitatea beneficiarului final, a cesionat dreptul de proprietate asupra terenului de 1.000 de metri patrati catre o ruda, care era si apropiat al primarului Neculai Ontanu, in baza unei tranzactii in care a fost mentionat un pret de aproximativ cinci ori mai mic decat valoarea de piata a imobilului, mai sustin anchetatorii.

Toma Sutru este acuzat de procurorii DNA ca, in perioada 2007 - 2008, in calitate de secretar al Primariei Sectorului 2 Bucuresti, a pretins si a primit de la denuntator doua milioane de euro, pentru a facilita procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului revendicat. Ulterior, suma de doua milioane de euro a fost transferata intr-un cont bancar controlat de Toma Sutru, care a realizat mai multe investitii in Romania si Spania pe numele altor persoane, pentru a ascunde originea banilor si identitatea beneficiarului real.

Neculai Ontanu a avut patru mandate de primar al Sectorului 2. De-a lungul timpului, numele lui a fost invocat in mai multe scandaluri. Cel mai recent a fost la inceputul anului, cand s-a descoperit ca Ontanu ar fi semnat doua autorizatii diferite, insa cu aceeasi data si acelasi numar de inregistrare, pentru construirea Arenei Nationale.

In aprilie 2016, Ontanu a renuntat atat la candidatura, cat si la toate functiile politice din UNPR.

Avocata Loredana Radu este nepoata fostului ministru de Interne Gabriel Oprea, i-a aparat pe Victor Ponta, Mircea Cosma si Nicolae Dumitru si a lucrat pentru una dintre firmele lui Dorin Cocos.