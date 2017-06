Cartel Alfa solicita presedintelui Romaniei sa nu promulge Legea salarizarii sa o returneze la Parlament

Confederatia Nationala Sindicala "Cartel Alfa" ii cere presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa nu promulge Legea salarizarii si sa o returneze Parlamentului pentru a fi modificata. Totodata, sindicalistii solicita sefului statului ca, in cazul in care aceasta nu este "corectata", sa se adreseze Curtii Constitutionale pentru a constata neconstitutionalitatea legii.









Cartel Alfa arata ca desi scopul initial al legii a fost o reechilibrare si eliminare a discrepantelor salariale, discrepantele se vor adanci. Mai mult, potrivit confederatiei sindicale "desfiintarea coeficientilor in grila de salarizare pentru administratia locala, care nu include si personalul decizional (viceprimar, primar, vicepresedinte sau presedinte de consiliu judetean) va conduce la discrepante de salarizare intre diferite institutii ale administratiei locale si accentuarea inechitatilor in interiorul acelorasi institutii".





Potrivit sindicalistilor, articolul 6 al Legii, care seteaza principii de nediscriminare, egalitate si ierarhizare raportat la personalul bugetar, exclude din sfera principiului legalitatii functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora".





De asemenea, sustin acestia, dipozitiile Legii incalca si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele aditionale la aceasta conventie, respectiv art.14, care interzice discriminarea: "Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici o deosebire bazata, in special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie"(s.n.).









Legea ar institui o discriminare intre lucratorii si angajatorii din sectorul de stat (publici) si lucratorii si angajatorii din sectorul economic (privat, de stat sau mixt).





"Astfel, se acorda salariatilor bugetari o indemnizatie anuala de hrana la nivelul a doua salarii minime garantate in plata la nivel national, care este venit neimpozabil, nepermitand aplicarea acestui drept oricarui angajator care doreste sa aplice acest regim lucratorilor proprii. In acelasi timp, prin aceasta lege, se anuleaza dreptul angajatilor din sistemul public de a primi tichete de masa, chiar si in cazul institutiilor care sunt finantate din surse proprii".









"Observam de altfel ca privilegiul acordat (doar) intregului personal bugetar este insotit de ingradirea totala a angajatorilor publici de a putea acorda alocatia de hrana sub forma tichetelor de masa. Remarcam astfel o discriminare care se genereaza in ambele sensuri:

- din pespectiva personalului bugetar, care nu suporta impozitul pe venit pentru alocatia de hrana, fata de salariatii din mediul economic, care platesc 16% din valoarea alocatiei de hrana primita sub forma tichetelor de masa;





- din pespectiva salariatilor din mediul privat care pot primi alocatia de hrana sub forma de tichete de masa in fiecare luna (depasind anual limita valorica a indemnizatiei de hrana stabilite de Lege), fata de personalul bugetar care poate primi anual doar o alocatie de hrana stabilita la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata.





De aceea, consideram ca Legea instituie diferente de regim juridic absolut nejustificate obiectiv si rezonabil intre cele doua categorii de salariati (privati si bugetari), diferenta care va genera serioase dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, posibila migratie a fortei de munca, fara a avea un scop legitim urmarit, fiind de natura sa genereze situatii in care anumite persoane pot ajunge in situatii defavorabile, apreciate obiectiv, fapt ce reprezinta o discriminare care afecteaza constitutionalitatea textelor Legii".