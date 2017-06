Consumul zilnic de aspirina la persoanele in varsta creste riscul de hemoragii digestive potential fatale

Publicat in revista britanica The Lancet, acest studiu sfatuieste persoanele care urmeaza acest tratament sa ia in paralel medicamente care reduc acidul gastric pentru a reduce aceste riscuri.Intre 40 si 60% dintre persoanele peste 75 de ani din SUA si Europa iau cotidian aspirina sau alte medicamente care fluidifica sangele, arata studiul. Acest tratament este recomandat pacientilor care au suferit deja un atac cardiac sau un accident vascular cerebral.O echipa a Universitatii din Oxford a urmarit peste 3.000 de pacienti victime ale unui atac sau accident cardio-vascular si care lua aspirina de mai multi ani.Jumatate dintre acesti pacienti aveau 75 de ani sau peste la inceputul studiului. In urmatorii 10 ani, 314 dintre ei au fost internati pentru hemoragie."Stiam deja ca aspirina creste riscul de hemoragie la pacientii in varsta. Dar studiul permite evaluarea mai buna a proportiilor acestei cresteri si a gravitatii consecintelor", a comentat intr-un comunicat conducatorul studiului, Peter Rothwell.Consumul de medicamente ce reduc acidul gastric poate reduce pana la 90% riscul hemoragic.