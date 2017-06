SURSE Grindeanu, amenintat cu excluderea din PSD/ Dragnea i-ar fi oferit conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) daca demisioneaza din functia de premier

Statutar, Comitetul Executiv al PSD nu are dreptul sa-l excluda din partid pe Grindeanu, ci organizatia din care face parte urmand ca o eventuala decizie de excludere da fie validata ulterior in CEX. Pe de alta parte, tot Comitetul Executiv National al PSD l-a exclus anul trecut pe Valeriu Zgonea din partid. De notat ca o eventuala excludere din partid a lui Sorin Grindeanu nu inseamna ca isi pierde automat functia de premier. Totul va depinde mai departe de presedintele Klaus Iohannis.Reamintim ca premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Palatul Victoria, intr-o discutie informala cu jurnalisti, ca nu i s-a cerut in mod direct demisia de catre liderul PSD, Liviu Dragnea, ci voalat, insa altii i-au cerut acest lucru in mod direct, potrivit news.ro. Totodata, premierul a afirmat ca nu va demisiona si ca se asteapta la "o executie publica".Potrivit unor surse din partid, premierul Sorin Grindeanu intentioneaza sa ceara astazi, la Comitetul Executiv al PSD, organizarea unui congres extraordinar al partidului la care sa se decida soarta sa politica si a guvernului.