Curtea Constitutionala a respins sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea obligativitatii prezentarii la comisiile parlamentare de ancheta

PNL a depus, pe 15 mai, o sesizare la Curtea Constitutionala impotriva modificarii statutului senatorilor si deputatilor, potrivit caruia orice persoana este obligata sa se prezinte la audieri in cadrul unei comisii parlamentare de ancheta. Sesizarea initiata de catre liberali a fost sprijinita si de catre USR astfel ca documentul a ajuns la CCR cu semnaturile a 81 de parlamentari."PNL a depus astazi contestatia la CCR referitoare la modificarea Statutului senatorilor si deputatilor. Cel mai probabil maine vom depune si celelalte doua sesizari cu privire la modificarea Regulamentului Camerei si modificarea Regulamentului comun. Pentru modificarea Statutului senatorilor si deputatilor aveam termene constitutionale de contestare la CCR. In privinta Regulamentului practic nu avem rezerva timpului, asadar am luat-o treptat ca aceste modificari sa fie facute temeinic", declara atunci Raluca Turcan, presedintele interimar al PNL.Parlamentarii adoptasera, pe 9 mai, cu 198 de voturi "pentru" si 119 "impotriva", proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea articolului 9 al Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.Astfel, in vederea audierii, Comisia de ancheta parlamentara poate cita orice persoana care lucreaza in cadrul Guvernului sau in cadrul celorlalte organe ale administratiei publice si care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului. Persoanele citate sunt obligate sa se prezinte in fata comisiei de ancheta parlamentara.In cazul refuzului nemotivat de a raspunde solicitarilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducatorului autoritatii sau institutiei unde desfasoara activitatea persoana citata sau poate propune sesizarea organelor de urmarire penala.Comisiile de ancheta parlamentara pot invita orice alta persoana care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei si care accepta sa fie audiata. Persoana invitata poate sa raspunda si in scris comisiei de ancheta parlamentara, furnizand informatiile solicitate sau poate transmite prin posta documente sau celelalte mijloace de proba pe care le detine si care sunt utile comisiei de ancheta.Refuzul persoanelor invitate la comisia de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, poate fi considerat obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala, potrivit Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.