Grindeanu are programata maine o intalnire cu un partener strategic pe securitatea nationala: ministrul britanic al Apararii

Premierul Sorin Grindeanu are programata pentru joi o intalnire cu ministrul britanic al Apararii, Michael Fallon, anunta Ambasada UK. Marea Britanie este unul dintre principalii parteneri strategici ai Romaniei in sectorul securitatii. Intalnirea e anuntata pe fondul tensiunilor majore din PSD, cu premierul grindeanu aflat sub presiune majora din partea lui Liviu Dragnea sa demisioneze.Fallon se afla in vizita in Romania incepand de astazi, el participand la ora scrierii acestui articol la exercitiul militar demonstrativ de la Centrul National de Instruire Intrunita ¬Getica¬ din Cincu. O mie de soldati britanici participa, in aceste zile, la Cincu, la exercitiul NATO ¬NOBLE JUMP 2017¬, planificat si condus de Comandamentul Fortelor Intrunite de la Napoli.Ministrul britanic al Apararii va vizita si baza aeriana din Mihail Kogalniceanu, unde se va intalni cu pilotii si personalul tehnic care deservesc aeronavele Typhoon care participa la misiuni NATO de politie aeriana in sudul Europei.La Bucuresti, Michael Fallon se va intalni, joi, 15 iunie, cu premierul Sorin Grindeanu si ministrul apararii nationale Gabriel Les.