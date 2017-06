37 de perchezitii in Mures, intr-un dosar privind infractiuni de coruptie in domeniul silvic. Sunt vizati si functionari publici

Ofiterii din Mures, ajutati de politisti, lucratori ai Garzii Forestiere Cluj si supravegheati de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Mures fac 37 de perchezitii domiciliare, dar si la sediul unui ocol silvic si la o institutie publica, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale Anticoruptie."Cauza are la baza date obtinute, valorificate si inaintate unitatii de parchet competente privind infractiuni de coruptie savarsite de functionari publici, in legatura cu fapte penale la regimul silvic", se arata in comunicat.Mai multe persoane urmeaza sa fie duse la audieri.