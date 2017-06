BAC 2017, sesiunea speciala: 77,95% dintre candidati au promovat

Potrivit MEN, citat de News.ro, 195 de candidati au sustinut examenul national de Bacalaureat 2017 in sesiunea speciala, dar 152 de candidati au promovat, adica 77,95%, fata de 68,09% in 2016.Pe transe de medii, situatia se prezinta astfel: 45 de medii intre 9 si 9.99, 30 de medii intre 8 si 8.99, 29 de medii intre 7 si 7.99 si 46 de medii intre 6 si 6.99. Doi candidati au incheiat examenul cu media generala 10.Sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat vizeaza absolventii de liceu din loturile olimpice care se pregatesc pentru competitiile internationale sportive sau pe discipline, precum si pentru liceenii care sustin admiterea in universitatile din strainatate in aceeasi perioada cu prima sesiune a examenului propriu-zis (iunie - iulie).Rezultatele detaliate au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova ( isj.ph.edu.ro ), care a organizat in conditii optime sesiunea speciala 2017.