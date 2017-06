Ministrul apararii Gabriel Les si omologul sau britanic, in vizita miercuri la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu

Patru aeronave Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale britanice executa misiuni de politie aeriana, alaturi de aeronavele MiG-21 LanceR ale Fortelor Aeriene Romane, in perioada 1 mai - 31 august, contribuind atat la dezvoltarea capacitatii de reactie si intarirea posturii de descurajare, cat si la consolidarea interoperabilitatii dintre fortele aeriene romane si britanice, aminsteste Ministerul Apararii in comunicat."Dislocarea avioanelor RAF in Romania este parte a implementarii Planului de actiune pentru asigurarea capacitatii operationale a NATO pe flancul estic al Aliantei atat in zona de nord, cat si in zona de sud, si demonstreaza unitatea si determinarea NATO ca raspuns la provocarile mediului de securitate", arata MApN.