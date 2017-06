Ministerul Transporturilor: Primaria Bucuresti a fost informata din 2015 ca vom emite aviz pentru construirea pasarelei pietonale la podul din Herastrau, dar nu am primit nici acum documentatia

Reamintim ca un barbat a murit duminica dupa ce a fost calcat de tren pe podul de cale ferata din Parcul Herastrau. Recent, Primaria Bucuresti a sustinut ca incearca inca din 2015 sa gaseasca o solutie sigura pentru pietonii si biciclistii care traverseaza parcul Herastrau pe podul de cale ferata, dar nu a primit aprobare de la Ministerul Transporturilor intrucat pasarele s-ar afla langa calea ferata.Intr-un comunicat publicat marti, Ministerul Transporturilor anunta insa ca "a informat oficial Primaria Capitalei ca va emite avizul de principiu pentru construirea pasarelei pietonale in zona podului de cale ferata din Parcul Herastrau. Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti nu a transmis nici pana astazi, 13.06.2017, documentatia tehnica in baza careia Ministerul sa emita acest document".In plus, Ministerul Transporturilor precizeaza ca "exista de asemenea tot pe sub podul feroviar o alta zona de acces (imprejmuita cu gard si inchisa de proprietar - ALPAB) care ar putea permite accesul pietonal pe sub pod, insa aceasta zona nu este administrata de MT sau de CFR". ALPAB este institutia de administrare a lacurilor si parcurilor si se afla in subordinea Primariei Generale."Referitor la solicitarea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti de a construi in aceasta zona o pasarela pietonala, mentionam faptul ca reprezentantii companiei feroviare si-au exprimat in scris inca din anul 2015 (prin actele cu nr. 5/10/468/22.06.2015 si nr. 7/5/1003/14.12.2015) sustinerea acestui proiect de utilitate si siguranta publica prin emiterea avizului de principiu cu conditia sa fie transmisa documentatia tehnica, intocmita de un proiectant de specialitate autorizat AFER (Autoritatea Feroviara Romana) si verificata de verificatori atestati pentru acest tip de constructie. De asemenea CFR SA a transmis informatiile referitoare la conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca pentru amplasarea pasarelei, conform legislatiei in vigoare.Pana la ora actuala, documentatia tehnica pentru construirea pasarelei pietonale nu a fost transmisa de Primarie catre CFR, astfel incat sa poata fi emis avizul necesar", mai precizeaza Ministerul Transporturilor.Aceasta replica vine in contextul in care Gabriela Firea a criticat in mai multe randuri Ministerul Transporturilor, pe care il acuza ca nu permite trecerea in administrarea Capitalei a centurii Bucurestiului, dar si al atacurilor lansate de primarul general la adresa premierului Sorin Grindeanu.