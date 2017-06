Medic: Pilotul avionului MiG 21 LanceR prabusit s-a trezit, are reflexe si sensibilitate la picior; el a fost detubat

Desi initial medicii spuneau ca vor astepta aproape doua ore, dupa operatie, pentru a-l trezi pe pilotul ranit, acesta s-a trezit singur, fiind supus imediat unor teste de sensibilitate la picioare."Pacientul s-a trezit, are reflexe si sensibilitate la picior si a fost detubat", a precizat medicul Marian Mitrica, seful clinicii de neurochirugie, cel care l-a operat pe pilot.Operatia la care a fost supus pilotul avionului MiG 21 LanceR prabusit, luni, in judetul Constanta a durat peste patru ore si a fost foarte dificila, barbatului fiindu-i montate in coloana opt suruburi de titan, pentru fixare, in timpul interventiei maduva osoasa nefiind afectata, a declarat comandantului Spitalului Militar, medicul Florentina Ionita-Radu."A fost o interventie foarte dificila, a durat peste patru ore, s-au montat opt suruburi de titan, a fost fixata o zona mai mare o coloanei decat ne asteptam intial, s-a reusit reducerea hematomului, s-a redus in totalitate, a fost extras de la locul respectiv, s-au redus fragmentele osoase, astfel incat in urma interventiei chirurgicale maduva nu a fost afectata, deci nu exista riscul de efractie a maduvei, una dintre complicatiile la care ne asteptam. In cursul operatiei, sangerarea a fost mai mica decat ne-am fi asteptat noi, deci nu a fost nevoie de sange supliementar, a fost suficienta folosirea unei singure unitati de sange", a declarat directorul general al Spitalului, medicul Florentina Ionita-Radu, dupa finalizarea operatiei.Pilotul Adrian Stancu, ranit in urma prabusirii unui avion Mig 21 Lancer la Constanta, nu isi poate misca picioarele, riscul de paralizie fiind foarte mare, si va fi supus marti unei interventii chirurgicale la coloana, anuntau, luni dupa-amiaza, medicii de la Spitalul Militar Central.Locotenent-comandorul Adrian Stancu, pilot pe o aeronava MiG 21 LanceR a Fortelor Aeriene Romane, s-a catapultat luni, in jurul orei 11.15, in apropiere de aeroportul Mihail Kogalniceanu, in zona localitatii Nazarcea, judetul Constanta, in timpul executarii manevrelor de aterizare.El a fost recuperat, i s-a acordat primul ajutor la fata locului si a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Judetean Constanta.Aeronava, care se afla in dotarea Bazei 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" din Fetesti, decolase in jurul orei 10.00 de pe baza aeriana din Mihail Kogalniceanu pentru a executa o misiune de antrenament in cadrul exercitiului "Thracian Eagle 2017", care se desfasoara impreuna cu fortele aeriene bulgare."Dupa executarea misiunii, la intoarcerea catre Mihail Kogalniceanu, pe timpul executarii manevrelor de aterizare, pilotul a raportat o defectiune majora la motor, cu deteriorarea parametrilor de functionare ai acestuia. Conform procedurilor, pilotul s-a catapultat, aeronava prabusindu-se in zona mentionata, in afara ariilor locuite", a anuntat MApN.