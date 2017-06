VIDEO Un consilier local PSD din Mioveni, Bogdan Udroiu, filmat in timp ce injura politisti / Acesta a demisionat din functia de sef al CA Regia de Drumuri Arges

Bogdan Udroiu si-a depus luni demisia din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Regiei Judetene de Drumuri Arges.Potrivit sursei citate, a doua zi de Rusalii, consilierul local PSD, aparent baut, a facut scandal intr-un bar din orasul Mioveni.Patronul localului a chemat Politia, care l-a dus pe Udroiu la sectie, unde a inceput sa-i injure pe politisti. Unul dintre acestia sustine ca a fost lovit de politician.Bogdan Udroiu si-a dat inclusiv pantalonii joi in fata politistilor. Udroiu, fost democrat-liberal, acum social-democrat, a condus intr-o vreme si Societatea de Constructii Reparatii Mioveni, arata ziarulargesul.ro.Politia a intocmit dosar penal "sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice".Aceste imagini vin la scurt timp dupa scandalul declansat de fostul deputat PDL Cristian Boureanu , care a lovit si a injurat politisti in centrul Bucurestiului.Inregistrarile VIDEO in care politicianul injura politistii pot fi vazute aici si aici