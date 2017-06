Primaria Lupeni, o afacere de familie: Dupa ce au fost primari tatal si fiul cel mare, a venit randul fiului cel mic

Mai intai a fost primar tatal, apoi fiul cel mare, iar incepand de duminica a urmat la rand fiul cel mic, ales pe listele PSD. Timp de 16 ani, Primaria Lupeni a fost condusa de tatal Resmerita, Cornel, potrivit sursei citate.In aprilie anul trecut Cornel Resmerita a fost trimis in judecata de DNA pentru un contract de 11 milioane de lei pentru alimentarea cu electricitate a statiunii Straja. In aprilie 2015, cand procurorii au trimis in judecata inculpatii din dosarul Gala Bute, DNA preciza ca a fost disjuns un dosar in care aparea si numele lui Cornel Resmerita.Edil al Lupeniului a devenit apoi fiul cel mare, Cristian, care nu a stat foarte mult la primarie, preferand sa ajunga senator.La alegerile locale partiale de duminica, fratele cel mic al acestuia, Lucian, a castigat primaria cu circa 40% dintre voturi.