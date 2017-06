Premierul Sorin Grindeanu, dupa o intalnire cu reprezentanti ai Bancii Mondiale: Ne dorim continuarea si dezvoltarea acestui parteneriat

Premierul Sorin Grindeanu a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, formata din Arup Banerji, director pentru tarile Uniunii Europene, Tatiana Proskuryakova, noul director de tara pentru Romania si Ungaria, si Elisabetta Capannelli, directorul de tara pentru Romania si Ungaria care isi incheie mandatul. Discutiile au vizat perspectivele parteneriatului dintre Romania si Banca Mondiala, se arata intr-un comunicat al Guvernului."Ne dorim continuarea si dezvoltarea acestui parteneriat, foarte important, prin care Banca Mondiala a oferit Romaniei valoare adaugata", a declarat prim-ministrul Sorin Grindeanu.Potrivit Guvernului, reprezentantii Bancii Mondiale si-au exprimat la randul lor disponibilitatea de a continua parteneriatul cu Romania si de a-i oferi sprijin in dezvoltarea de noi proiecte, dorind sa cunoasca, in acest scop directiile in care Guvernul considera necesara asistenta Bancii Mondiale.