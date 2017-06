Lucrarile de consolidare a doua corpuri de cladire vechi de peste 100 de ani in care functioneaza Colegiul George Cosbuc din Cluj pornite de Primarie in primavara acestui an au scos la iveala o poveste din vremea in care imobilele au apartinut Congregatiei Surorilor Maicii Domnului. Constructorii au descoperit intr-un gol de usa un basorelief si o statuie ascunse de maicute in timpul celui de al doilea Razboi Mondial.