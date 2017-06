INFOGRAFIC Consumul de droguri in Uniunea Europeana

Substantele psihoactive - sau drogurile legale - au intrat in forta pe pietele din statele europene, intr-atat de repede incat statele membre nu au putut raspunde coerent si uniform prin masuri legislative care sa stapaneasca situatia. Considerate in unele cazuri chiar mai periculoase decat drogurile traditionale, substantele psihoactive au inceput sa fie din ce in ce mai atent monitorizate de catre autoritatile europene.In prezent, nu mai putin de 620 de substante psihoactive sunt monitorizate de catre Uniunea Europeana, iar Parlamentul European tocmai a trecut prins comisii doua propuneri legislative: una care sa grabeasca analiza riscurilor substantelor psihoactive, iar o a doua care sa re-gandeasca care e definitia drogurilor si ce substante pot fi incadrate in aceasta categorie.