EXCLUSIV Am dezlegat misterul. Cui a cesionat Tel Drum locul preferat de pescuit al lui Liviu Dragnea/ Lacul Belina a ajuns la  o firma controlata azi de fiul liderului PSD

In noiembrie 2013, executivul condus de premierul Victor Ponta emite Hotararea de Guvern 943 prin care Insula Belina si Bratul Pavel trec de la Apele Romane la CJ Teleorman, condus la vremea respectiva de Adrian Gadea, care tocmai ii luase locul lui Dragnea. Hotararea este senata de Ponta si contrasemnata intre altii si de Liviu Dragnea, pe atunci vicepremier.

Guvernul si-a motivat transferul prin dorinta CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin constructia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, o tabără cu plajă. Cel putin asa scrie in nota de fundamentare a HG 943/2013, asumata chiar de Liviu Dragnea - pe atunci vicepremier.

Pe data de 16 ianuarie 2014, CJ Teleorman si Teldrum semneaza noile contracte de inchiriere. Compania condusa de fostii colegi de facultate ai lui Liviu Dragnea ajunge astfel sa administreze Lacul Belina si Bratul Pavel, proaspat trecute in ograda judetului. Mentionam ca Tel Drum avea deja suprafete de teren inchiriate aici inca din 2011.

In mod ciudat, peste numai doua luni, in martie 2014, Tel Drum solicita Consiliului Judetean dreptul de a cesiona aceste terenuri. Consiliul Judetean, condus la acea vreme de Adrian Gadea, supune solicitarea Teldrum la vot in sedinta din 27 martie. Un consilier judetean ii atrage atentia: “Nouă nu ne este clar, un vot al nostru poate să însemne peste ani o dare cu subsemnatul, o responsabilitate materială.”

Aici apare marele mister: cui i-a cesionat Tel Drum micul paradis de langa Dunare? Vezi Misterul din afacerea Belina

La o luna de zile dupa ce HotNews.ro trimite o cerere extinsa de informatii in baza legii 544, in care solicitam contracte de incheriere, concesiune, expunere de motive, rapoarte de expertiza, acte aditionale etc, Consiliul Judetean Teleorman raspunde pe data de 9 iunie si transmite toate aceste documente in copie.

Unul din documente este contractul de cesiune incheiat pe 8 aprilie 2014 intre Tel Drum si firma Trident 51 SRL, care astazi il are ca actionar cu 90% pe Stefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea. La data incheierii contractului de concesiune cu Teldrum, fiul lui Dragnea nu figura inca actionar in Trident 51 SRL. Stefan Valentin Dragnea a devenit actionar majoritar abia trei ani mai tarziu, in martie 2017.

Suprinzator, pe 1 februarie 2017, atunci cand izbucneau protestele publice impotriva lui Liviu Dragnea si a OUG 13, Trident 51 SRL notifica Consiliul Judetean Teleorman ca inceteaza contractul de cesiune cu Tel Drum. In consecinta, Tel Drum revine ca aministrator al domeniului folosit de Liviu Dragnea.

In rezumat, Guvernul Ponta, cu semnatura lui Dragnea, trece in noiembrie 2013 lacul Belina de la Apele Romane la CJ Teleorman, de aici lacul ajunge in inchiriere la Tel Drum (firma fostilor colegi ai lui Dragnea) iar dupa doar trei luni lacul este concesionat firmei Trident 51 SRL, care la randul ei intra mai tarziu in proprietatea lui Valentin Stefan Dragnea, fiul sefului PSD.



Background. Proprietatile din comuna Seaca, judetul Teleorman, sunt cunoscute de localnici ca fiind folosite de Liviu Dragnea, aici este amenajat un domeniu de pescuit privat. Tot aici, liderul PSD s-a pozat inclusiv cu Sorin Grindeanu, premierul Romaniei, la celebra partida de pescuit de stiuca din luna martie. Reamintim ca HotNews.ro a dezvaluit inca din luna mai cum domeniul de la Belina, din comuna Seaca, domeniu ce se intinde pe 29 de hectare, este folosit de Liviu Dragnea, desi acesta nu este proprietar in acte. In baza documentelor, compania de constructii Tel Drum detine concesionarea domeniului de la Consiliul Judetean. In realitate, domeniul - care este compus dintr-un mic conac, un lac privat, ferma de animale - este destinat activitatilor de recreere ale sefului PSD. Pe langa cele 29 de hectare ale Insulei Belina, Tel Drum a concesionat de la CJ si cele 39 de hectare ale Bratului Pavel al Dunarii, din aproprierea insulei, insa suprafata nu a fost cesionata catre Trident 51. Micul paradis de pescuit la care are acces Liviu Dragnea a fost concesionat de Tel Drum catre Trident 51 contra unei chirii lunare modice: 3.069 de lei pentru Insula Belina si 4.383 de lei pentru Brațul Pavel.



Pe 16 ianuarie 2014, CJ Teleorman semneaza cu Tel Drum contractul de concesionare a domeniului de la Belina. Conincidenta sau nu, o luna mai tarziu, pe 28 ianuarie, apare in Monitorul Oficial hotararea de infiintare a firmei Trident 51 SRL. Co-actionarii de la acel moment sunt Elena Copaceanu (60 de ani) si Daniel Barac. Acesta din urma a cedat actiunile catre Mihai Barac.Aceste nume nu spun mare lucru, par simpli interpusi. Intersant este cui vor ceda toata afacerea.Pe 7 martie 2017, Stefan Valentin Dragnea intra in proprietatea a 50% din actiuni, printr-o majorare de capital de 200 de lei, iar Mihai Barac ii cedeaza actiunile sale lui Copaceanu.Pe 16 mai, in firma ramane doar fiului lui Dragnea cu 90%. In actionariat apare si Ilie Liviu Dragne cu 10%, personaj pe care il gasim si in afacerea cu porci de la Salcia in rol de intermediar intre Tel Drum si fiul lui Dragnea.La numarul de telefon al firmei, ne raspunde o voce feminina. La inceput sustine ca “nu este nicio legatura intre firma Trident 51 si Liviu Dragnea”. Dupa ce i-am spus ca inclusiv la Registrul Comertului apare fiul lui Liviu Dragnea ca actionar, raspunde: “multe mai stiti dumneavoastra”.Interlocutorul sustine ca nu poate lua legatura cu Valentin Stefan Dragnea, ca este plecat si inchide telefonul.Potrivit datelor de la Registrul Comerului, domeniul de activitate al firmei este “Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate”.Firma a avut o cifră de afaceri între 15.000 și 80.000 de lei în ultimii ani, fiind practic dedicată exclusiv administrării Insulei Belina unde se află domeniul de pescuit preferat al liderului PSD, Liviu Dragnea.Ilie Liviu Dragne (simpla coincidenta de nume), cel care detine 10 % din firma Trident 51 SRL controlata azi de fiul liderului PSD, este acelasi nume care a detinut cateva luni Ferma Salcia, fostul Romcip, cea mai mare ferma de porci din Teleorman.Ca in fiecare caz, Dragne a facut legatura intre Petre Pitis, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie de la Tel Drum, si fiul lui Dragnea.Dupa ce s-a chinuit cinci ani sa ajunga pana la 99,84% din Romcip SA, Petre Pitis vinde in ianuarie 2014 fermele de porci unei firme obscure din Bucuresti, Ludikon System SRL, detinuta de Ilie Liviu Dragne. Acesta este un consatean din Gratia, comuna teleormaneana unde s-a nascut si Liviu Dragnea in 1962.In aprilie 2014, la trei luni dupa ce Ilie Liviu Dragne cumpara cu 800.000 de lei Romcip SA, in Ludikon Systems intra un nou actionar. Este vorba de Valentin Stefan Dragnea, fiul sefului PSD. Acesta preia compania cu un aport de capital de doar 500 de leiSi Dragne are tot profilul unui interpus. Ilie Liviu Dragne (nascut in 1968 in comuna natala a lui Liviu Dragnea) isi are resedinta intr-un bloc saracacios din Capitala, Sectorul 3. Vecinii spun ca de sase luni nu l-au mai vazut trecand pe acasa. Pe usa locuintei scrie inca familia Dragne, iar aici era si sediul Ludikon System care detine Romcip SA Salcia.Vecinii ne-au spus ca nu l-au auzit pe “nea Ilie” sa se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cand le-am spus ca vecinul lor detine mai multe firme, si-au facut cruce si au spus ca nu-si imaginau ca ar fi mare om de afaceri.“Acum noi nu stim ce facea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se imbraca simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuinte mici, inghesuite. Nu cred ca are cineva ferma de porci cu cifre de afaceri de milioane asa cum spuneti dumneavoastra”, a fost reactia vecinilor.Ilie Liviu Dragne mai detine acum actiuni la firmele: La Zooveg 2010 SRL, Interfrigo Logistics SRL, S&P Investment Management SRL si Solartech RVC SRL.Teodor Nitulescu, fostul baron de Teleorman detronat de Dragnea din pozitia de sef al CJ, a declarat pentru HotNews.ro ca actualul sef al PSD i-a propus sa preia amandoi Tel Drum si sa imparta compania de constructii atunci cand a fost privatizata in 2001.In 2006, la Registrul Comertului figurau ca actionari ai Tel Drum Marian Fiscuci - 9,33%, Liviu Lucian Dobrescu – 43,99%, iar Mugurel Sorin Gheorghias - 44%, toti trei fiind fosti colegi de-ai lui Liviu Dragnea.Rise Project a dezvaluit o serie de conexiuni intre Dragnea si actionarii Tel Drum in Brazilia.Din 2006, actionariatul Tel Drum a devenit ascuns, actiunile companiei fiind la purtator. Altfel spus, cel care se afla in posesia actiunilor este automat proprietarul companiei, fara sa fie nevoie de acte de vanzare – cumparare care sa ateste calitatea de proprietar. Simpla detinere a actiunilor atesta aceasta calitate.Petre Pitis devine presedintele Consiliului de Administratie de la Tel Drum pe 30 iunie 2008. Teodor Nitulescu a declarat pentru Hotnwes.ro ca, in opinia si din informatiile sale, Tel Drum este companie controlata de Liviu Dragnea, iar actionarii sunt doar de fatada, interpusi.Reamintim ca Hotnews.ro a demonstrat cum ferma de porci din Salcia, cu o valoarea de cateva milioane de euro, a trecut de la Petre Pitis, directorul general si presedintele consiliului de administratie al Tel Drum, la fiul lui Dragnea (Razvan Valentin Dragnea), via un intermediar, contra unei sume de doar 450 de lei.





Informatia ca Tel Drum a cesionat domeniul de pescuit catre o firma detinuta acum de fiul sefului PSD am obtinut-o de la CJ Teleorman, care in urma unei adrese pe Legea 544/2001 a fost nevoita sa ne ofere documentele publice. Mai trebuie amenintit aici, ca in ultima saptamana cand institutia trebuia sa ne puna la dispozitie datele care faceau legatura intre un domeniu de pescuit la care are acces Liviu Dragnea si firma fiului sau, tabara PSD a propus restrangerea prevederilor Legii 544/2001. Ministrul Consultarii Publice, Gabriel Petrea (care este si liderul Tineretului PSD), a propus tocmai limitarea dreptului de a solicita informatii de la insitutiile locale, asa cum este si CJ Teleorman.Datele fac din nou legatura intre Tel Drum si familia presedintelui PSD, dar si intre fiul lui Liviu Dragnea si Ilie Liviu Dragne cel care i-a cedat baiatului sefului PSD ferma de porci din Salcia contra unei investitii la vedere de doar 500 de lei, asa cum a demonstrat in urma unei investigatii tot HotNews.ro.Liviu Dragnea si Adrian Dobre, purtatorul de cuvant al PSD nu au dorit sa ne raspunda daca intentioneaza sa schimbe o lege care a permis HotNews sa afle ca Insula Belina a ajuns la un SRL detinut de fiul liderului PSD. “Va rog sa va adresati direct presedintelui PSD. Daca va raspunde sau nu este alegerea sa”, a fost singurul raspuns primit de la Adrian Dobre. Presedintele Camerei Deputatilor nu a raspuns nici la apeluri, nici la mesajele sms.La 130 de kilometri de Bucuresti si vreo 30 de casa lui Liviu Dragnea din Alexandria se afla comuna Seaca. Aici, regimul Ceausescu intentiona sa contruiasca o hidrocentrala. Pe locul proiectului abandonat s-a format intre timp o mica delta privata, de care se bucura Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a evitat sa ne raspunda si de aceasta data la intrebarile legate de legaruturile cu Tel Drum sau la Insula Belina.Conform HG-ului initiat de Liviu Dragnea pentru a motiva trecerea insulei de la Apele Romane la CJ Teleorman, la Belina trebuia să se realizeze un “complex turistic, sportiv si de agrement Dunare-Belina-Seaca, care va cuprinde”, conform aceleiasi note de fundamentare: tabara de vara pentru elevi, tabara de creatie pentru pictura si sculptura, complex sportiv pentru canotaj si orice alt spor de echipa, complex turistic, port pentru ambarcatiuni usoare si de croaziera si zona de plaja.