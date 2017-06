Carmen Dan: Cel care a initiat agresiunea a fost domnul Boureanu. Politistul a reactionat dupa ce a fost lovit

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in legatura cu incidentul din trafic in care a fost implicat Cristian Boureanu, ca politistul a reactionat dupa ce a fost lovit de catre fostul parlamentar, iar masura retinerii acestuia nu a fost intamplatoare, transmite News.ro.

"Am observat ca cel care a initiat agresiunea a fost domnul Boureanu, nu politistul. Politistul a reactionat dupa ce a fost lovit. Daca a procedat corect sau nu, sunt sigura ca vor stabili anchetatorii. Pe de alta parte, sunt sigura ca procurorul o sa ia decizii intelepte, iar masura retinerii nu a fost, din punctul meu de vedere, deloc o masura intamplatoare. Politistul este in strada sa aplice legea, nu sa fie lovit, agresat", a declarat ministrul de Interne.

Intrebata daca, in opinia sa, se impune o masura disciplinara impotriva politistului care l-a amenintat pe Boureanu cu dosar penal, Carmen Dan a raspuns: "Politistul a incercat sa aiba un dialog cu domnul Boureanu. Asa cum s-a constatat, nu a fost posibil si domnul Boureanu a ales sa loveasca politistul. Politistul a reactionat dupa ce a fost lovit. Este important sa retinem lucrul acesta. Sunt sigura ca se va urmari cu atentie daca s-a respectat regulamentul, procedura".

Ea a mai spus ca, in calitate de ministru de Interne, ii va apara de fiecare data pe angajatii ministerului care sunt pe strada si la locul de munca si fac un serviciu pentru cetatean si asigura in felul acesta gradul de siguranta al cetateanului.

"Sa ne uitam la ceea ce se intampla pe strada in ultima vreme si la faptul ca incidentele in trafic au crescut. Asta inseamna ca nu mai exista un nivel ridicat al disciplinei in trafic si politistii rutieri trebuie sa fie din ce in ce mai prezenti in trafic. Din punctul meu de vedere, actiunile noastre trebuie sa fie concentrate in aceasta directie si in perioada urmatoare veti vedea din ce in ce mai multe actiuni ale politistilor in trafic tocmai pentru ca ne dorim ca cetatenii si participantii la trafic sa fie in siguranta", a subliniat Carmen Dan.