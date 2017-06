Marti au loc lucrari pe zeci de kilometri ai Autostrazii Soarelui / Interventii si pe A1

De asemenea, pe aceasta autostrada, vor mai avea loc lucrari, asupra partii carosabile de aceasta data, pe ambele sensuri de mers, tur-retur, intre kilometrii 16 si 36.De asemenea, pe parcursul acestei zile se vor executa lucrari asupra partii carosabile1, intre kilometrii 98-104, pe banda numarul doi. Se vor executa astfel de lucrari si la kilometrul 12 al sensului de mers catre capitala, alternativ pe prima si a doua banda.In plus, potrivit Infotrafic,, se vor executa lucrari asupra unui rost de dilatatie, pe sensul de mers Timisoara catre Arad, la kilometrul 519 + 400 de metri, pe benzile unu si de urgenta, cu redirectionarea autovehiculelor pe banda numarul doi. Zona este semnalizata prin indicatoare rutiere, care vor fi mentinute inclusiv pe timpul noptii.De asemenea, tot pe autostrada A1, pe prima banda a sensului de mers Deva catre Sibiu, se vor executa lucrari asupra carosabilului pe tronsonul kilometric 254 + 900 - 254 + 600, pana in jurul orei 11:00. In continuare, dupa finalizarea acestora, lucrarile se vor muta pe celalalt sens de mers, tot pe banda numarul unu, pe tronsonul kilometric 255 + 800 - 257 + 300, pana in jurul orei 18:00.