Filipine: Dupa trei saptamani de lupte, luptatorii aliati ai Statului Islamic controleaza o cincime din Marawi

Agentia de stiri a Statului Islamic, Amaq, a spus ca armata filipineza “a esuat total” sa recucereasca orasul cu populatie majoritar musulmana in care sute de luptatori, aliati ai gruparii jihadiste, au declansat un asalt pe 23 may.“Luptatorii Statului Islamic sunt raspanditi in peste doua treimi din Marawi si intaresc stransoarea asupra armatei filipineze ce este incapabila sa mentina controlul situatiei”, sustine Amaq.Generalul de brigada Restituto Padilla a spus ca stirea Amaq este “pura propaganda”.“Ar trebui sa-i credem pe cuvant ca au sub control doua treimi din Marawi? In conditiile inc are este confirmata uciderea a 202 de teroristi, de ce ar trebui sa le dam sansa sa-si vehiculeze minciunile?”, a spus acesta. Sambata, armata a informat si ca cei doi frati Maute de la conducerea gruparii ce le poarta numele sunt probabil morti. “Inca asteptam confirmare. Inca sunt in curs de confirmare a informatiei, dar sunt indicii puternice in acest sens”, a spus un purtator de cuvant al armatei. Fortele speciale americane ajuta Fortele Armate ale Filipine lor pentru a pune capat atacului din orasul Marawi desfasurat de militanti aliati ai Statului Islamic, a declarat Reuters un purtator de cuvant al ambasadei SUA la Manila.Capturarea Marawi de catre sute de luptatori care au jurat credinta Statului Islamic – printre care se afla zeci proveniti din tarile din jur si din Orientul Mijlociu – a alimentat ingrijorarile ca gruparea jihadista isi face un cap de pod in Asia de Sud-Est.