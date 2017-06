UPDATE Botosani: ​Un barbat a fost diagnosticat cu antrax, fiica sa este si ea suspecta ca a luat boala

Un al doilea caz de suspiciune de antrax, la o adolescenta de 16 ani, a fost inregistrat in satul Flondora, comuna Manoleasa, a anuntat, marti, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prefectul judetului Botosani, Dan Slincu, citat de Agerpres.Potrivit acestuia, tanara este fiica barbatului suspectat de antrax, internat vineri pe Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati. Epidemiologul Irina Alecu de la Directia de Sanatate Publica a mentionat ca starea ambilor pacienti este buna, acestia aflandu-se in spital sub tratament de specialitate."Pacientii sunt intr-o stare clinica buna, reactioneaza bine la tratament. Antraxul este o boala vindecabila prin terapie corecta si prin urmarea tratamentului. Informatiile noua ne-au parvenit ieri, cand Spitalul de boli infectioase ne-a anuntat ca este un barbat care ar prezenta semne de antrax. Drept urmare, noi am alertat toate unitatile, conform procedurilor. Ne-am deplasat in teritoriu pentru a evalua familia si contactii. Fiica domnului a fost internata in cursul zilei de ieri pentru ca prezenta si dumneaei o leziune la nivelul mainii", a afirmat Irina Alecu.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, citati de News.ro, barbatul este internat in prezent in Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta si"Diagnosticul de antrax s-a confirmat pe cultura clasica, in urma analizelor de laborator. Insa, au fost trimise probe pentru o reevaluare la Institutul Cantacuzino Bucuresti", a declarat, directorul adjunct al DSP Botosani, Laura Acatrinei.Potrivit sursei citate, starea barbatului nu este una grava in momentul de fata.