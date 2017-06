Inalta Curte a decis redeschiderea Dosarului Flora in care Basescu este acuzat de retrocedarea ilegala a unui teren de 4 ha

Decizia judecatorilor este definitiva.Dosarul a fost redeschis de procurori dupa ce omul de afaceri Catalin Nastase a depus o plangere pentru abuz in serviciu, in care il reclama pe Traian Basescu pentru ca ar fi retrocedat ilegal in 2003, pe vremea cand era primar general al Capitalei, un teren de 40.000 de metri patrati in zona Damaroaia. Pe terenul respectiv a fost construit complexul comercial Flora.Catalin Nastase sustine ca Traian Basescu ar fi facut abuz in serviciu cand a avizat retrocedarea acelui teren, prejudiciul fiind de peste 100 milioane de euro