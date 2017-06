Muncitori de origine romana ocupa doua macarale langa Bruxelles, cerandu-si salariile neplatite din februarie

Ei ar fi ajuns la un aranjament in vederea recuperarii unor salarii importante neplatite pe care le reclamau, scrie Belga care nu ofera detalii in acest sens.Un reprezentant sindical, care s-a dus la fata locului luni dupa-amiaza, a confirmat ca a fost informat telefonic in legatura cu incheierea acestui aranjament, dar fara sa cunoasca continutul exact al acestuia.Informatiile culese luni urmeaza sa fie trimise marti la inspectia sociala.Aceasta echipa de aproximativ 20 de muncitori romani a incetat lucrul si a ocupat doua macarale luni, reclamand salarii neplatite din februarie.Niciunul dintre ei nu vorbeste franceza.Adunati pe treptele Bisericii Saint-Francois de Louvain-la-Neuve, in timp ce mai multi membri ai echipei isi cereau banii de pe cele doua macarale, ei au explicat in italiana ca sunt subcontractori si muncesc cu statutul de asociati activi si fara contracte scrise.Enzo Gramaglia, secretarul regional al FGTB Brabant, a incercat sa deznoade de urgenta nodul complex al problemelor de care se plangeau muncitorii."Am fost informat telefonic, de catre seful echipei, ca s-a ajuns la un aranjament luni seara. Ceea ce s-a intamplat arata in orice caz ca exista probleme grave cu acesti muncitori detasati si voi transmite inca de marti, inspectiei sociale, toate informatiile de care dispun", a precizat el.