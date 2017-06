Pilotul avionului militar prabusit in judetul Constanta va fi operat marti

Dupa ce i-au facut o tomografie computerizata, ei spun ca are leziuni de coloana, iar riscul de paralizie este destul de mare.Adrian Stancu, pilot pe o aeronava MiG 21 Lancer a Fortelor Aeriene Romane, s-a catapultat luni, in jurul orei 11:15, in apropiere de aeroportul Mihail Kogalniceanu, in zona localitatii Nazarcea din judetul Constanta, in timpul executarii manevrelor de aterizare. El anuntase o defectiune majora la motor.El a fost recuperat, i s-a acordat primul ajutor la fata locului si a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Judetean Constanta.Aeronava, care se afla in dotarea Bazei 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" din Fetesti, decolase in jurul orei 10:00 de pe baza aeriana din Mihail Kogalniceanu pentru a executa o misiune de antrenament in cadrul exercitiului "Thracian Eagle 2017", care se desfasoara impreuna cu fortele aeriene bulgare.Parchetul Militar a deschis un dosar penal in urma prabusirii avionului MIiG 21 Lancer.