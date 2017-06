Robert Cazanciuc, Catalin Voicu, Dumitru Iliescu si Gigi Netoiu, audiati in comisia de ancheta a prezidentialelor din 2009

Pentru ziua de miercuri au fost invitati fostul prim-ministru Emil Boc si procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.In pofida anuntului facut de Mihai Fifor, presedintele comisiei de ancheta, este putin probabil ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa vina la audierea sa programata pentru miercuri. Laura Codruta Kovesi, a anuntat comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 ca nu va veni la audiere, invocand o hotarare a CSM care interzice obligarea procurorilor de a se prezenta la comisiile parlamentare, precum si o decizie a Curtii Constitutionale din 1994, conform careia dispozitiile din regulementele Parlamentului care obliga persoane de a se prezenta la comisiile de ancheta sunt neconstitutionale.Fostul director al SRI George Maior a declarat luni, in cadrul audierii din comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, ca a avut si are o relatie de prietenie cu Gabriel Oprea si Vasile Dincu, in timp ce relatia cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, fost procuror general, a fost "strict profesionala, desfasurata in conformitate cu atributiile fiecarei institutii" pe care o reprezentau.Intrebat ce relatie a avut cu Gabriel Oprea in perioada alegerilor prezidentiale din 2009, Maior a spus ca a fost si este prieten cu acesta."L-am cunoscut de multa vreme pe domnul Gabriel Oprea, era o relatie de prietenie cu domnia sa, inca din perioada in care si eu am fost membru al acestui Parlament. De cand am activat impreuna in diverse guverne, inainte de a avea calitatea de director (al SRI ¬ n.r.), inclusiv in Guvernul Nastase, deci anii 2001-2002. As putea spune ca a fost si este o relatie de prietenie", a raspuns ambasadorul Romaniei in SUA.Chestionat in continuare cum ar caracteriza relatia sa cu Vasile Dincu, George Maior a spus ca este "o relatie de veche prietenie".In ceea ce priveste relatia pe care o are cu Dan Andronic, fostul director SRI a spus ca "in timp a fost si o relatie de prietenie".Referitor la procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ambasadorul a sustinut ca a fost "o relatie strict profesionala desfasurata in conformitate cu atributiile fiecarei institutii" pe care o reprezentau.