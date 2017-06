Mai multi nuntasi din Braila au mancat si au baut pe rupte, la o petrecere de botez, dar au plecat fara sa ii achite patronului factura.Omul a chemat in ajutor si politia, insa agentii i-au amendat pe organizatorii evenimentului numai pentru injurii, nu si pentru ca nu au platit consumatia, in valoare de peste cinci mii de lei. Ca sa-si recupereze paguba, administratorul restaurantului nu are alta solutie decat sa-i dea in judecata.