Medici: Pilotul avionului Mig 21 Lancer care s-a prabusit in apropierea Aeroportului Mihail Kogalniceanu din Constanta nu isi poate misca picioarele

Pilotul a fost adus la ora 16.45 la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Militar Central din Capitala, fiind evaluat de o echipa pluridisciplinara si facandu-i-se o tomografie computerizata.Potrivit medicilor, barbatul are leziuni de coloana, inclusiv "tasare de corp vertebral L1", cu deplasare de fragmente osoase, ceea ce face sa nu-si poata misca picioarele, iar riscul de paralizie este destul de mare in astfel de situatii.Pilotul mai are o contuzie toracica minora, o contuzie craniana minora si o fractura de calcaneu.Adrian Stancu va fi internat la Sectia de neurochirurgie si pana marti dimineata se va afla la Terapie Intensiva pentru a fi stabilizat, urmand ca la ora 11:00 sa inceapa operatia la coloana.Locotenent-comandorul Adrian Stancu, pilot pe o aeronava MiG 21 LanceR a Fortelor Aeriene Romane, s-a catapultat luni, in jurul orei 11:15, in apropiere de aeroportul Mihail Kogalniceanu, in zona localitatii Nazarcea din judetul Constanta, in timpul executarii manevrelor de aterizare.El a fost recuperat, i s-a acordat primul ajutor la fata locului si a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Judetean Constanta.Aeronava, care se afla in dotarea Bazei 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" din Fetesti, decolase in jurul orei 10:00 de pe baza aeriana din Mihail Kogalniceanu pentru a executa o misiune de antrenament in cadrul exercitiului "Thracian Eagle 2017", care se desfasoara impreuna cu fortele aeriene bulgare."Dupa executarea misiunii, la intoarcerea catre Mihail Kogalniceanu, pe timpul executarii manevrelor de aterizare, pilotul a raportat o defectiune majora la motor, cu deteriorarea parametrilor de functionare ai acestuia. Conform procedurilor, pilotul s-a catapultat, aeronava prabusindu-se in zona mentionata, in afara ariilor locuite", a precizat Ministerul Apararii Nationale.