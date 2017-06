Consiliul Superior al Magistraturii ii cere presedintelui Iohannis sa retrimita legii salarizarii in Parlament

CSM a ajuns la aceasta decizie dupa ce a analizat veniturile judecatorilor de la judecatoriile din tara si a observat ca in noua lege salariile ar fi mult mai mici in comparatie cu veniturile judecatorilor de la tribunale.Membrii CSM invoca si faptul ca diferentele dintre salariile procurorilor si cele ale judecatorilor, in conditiile noii legi, sunt semnificative.Procurorul general Augustin Lazar a adresat, joi, scrisori presedintelui Klaus Iohannis, presedintei ICCJ si Avocatului Poporului pentru a sesiza CCR in legatura cu Legea salarizarii, considerand ca diferentele de salarizare intre procurori si judecatori sunt neconstitutionale, avand in vedere ca, in conformitate cu deciziile Curtii, "procurorii au, ca si judecatorii, statut constitutional de magistrati".Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, vineri, ca nu sunt intrunite conditiile pentru sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu legea salarizarii.Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, luni, in legatura cu propunerile privind salarizarea procurorilor, ca "statutul de magistrat independent profesional al procurorului nu poate fi pus sub semnul intrebarii" si ca nu poate fi facuta o discriminare intre diverse categorii de magistrati, declarandu-se convins ca "aceasta problema va fi clarificata in spiritul deciziilor Curtii Constitutionale".De asemenea, Asociatia Procurorilor din Romania a sesizat presedintele Romaniei, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Avocatul Poporului cu privire la neconstitutionalitatea Legii salarizarii, intrucat prin adoptarea acestei legi se creeaza o diferenta de statut financiar intre procurori si judecatori. Procurorii sustin ca prin adoptarea legii in forma actuala "se incalca principiile stabile de normele constitutionale ceea ce poate genera o afectare importanta a sistemului judiciar in ansamblul sau".Magistratii de la Judecatoria Sector 3 Bucuresti au decis sa protesteze timp de doua ore zilnic, reclamand ca salariile lor sunt mici, comparativ cu salariile magistratilor din tribunale sau curti de apel.