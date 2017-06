Cristina Tarcea, sefa instantei supreme: Pragul pentru abuzul in serviciu trebuie sa aiba un cuantum relativ mic

"Este foarte greu de spus acest lucru, cu atat mai mult cu cat nu a aparut inca motivarea deciziei CCR, pentru ca atata timp cat doar chestiunea pragului a facut obiectul ei de analiza probabil vor exista anumite detalii privind acest aspect al pragului. Si atunci, in functie de asta, cred ca se poate discuta. Cred ca acum sunt premature discutiile cu privire la nivelul pragului, pentru ca, daca CCR a avut in vedere un grad redus de pericol social al faptei, sigur pragul trebuie sa aiba un cuantum relativ mic. Daca a avut in vedere alte aspecte, cuantumul poate diferi fata de ceea ce a avut in vedere CCR", a afirmat Cristina Tarcea, la iesirea de la CSM.In ceea ce priveste posibilitatea stabilirii unui prag prin OUG, Cristina Tarcea spune ca aceasta ca se justifica doar in momentul in care exista o urgenta: "Ordonanta de urgenta a Guvernului se justifica intotdeauna cand exista o urgenta. Prin urmare, daca institutia abuzului in serviciu, astfel cum a fost conturata de CCR, nu poate fi pusa in aplicare de instanta decat in urma unei modificari legislative, si din punctul meu de vedere conditia urgentei ar putea fi indeplinita."