Politistii au intervenit cu focuri de arma dupa ce mai multe persoane s-au luat la cearta, duminica seara, pentru un loc de parcare 

Opt persoane, cu varste cuprinse intre 17 si 38 de ani, au fost retinute de politisti, luni dimineata, in Bucuresti, dupa ce, duminica seara, acestea s-au certat pana au dat in baiate din cauza unui loc de parcare din zona Sectorului 1 al Capitalei. Politistii au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma in aer pentru a aplana un conflictul.





Potrivit Politiei Capitalei, duminica seara, in jurul orei 23.30, un barbat a anuntat prin 112 ca a fost agresat fizic de catre o femeie, in urma unei discutii in contradictoriu pentru un loc de parcare, intr-o zona din sectorul 1.





Cu politistii la fata locului, mai multe persoane au intervenit, fie in apararea femeii, fie in apararea barbatului implicat in scandal, motiv pentru care conflictul a escaladat in asa fel incat politistii au fost nevoiti sa traga trei focuri de arma pentru sa linisteasca spiritele.





"Pentru aplanarea conflictului, dupa efectuarea somatiilor legale, au fost executate trei focuri de arma in plan vertical, fara a rezulta victime sau pagube materiale, cei in cauza fiind imobilizati si condusi pentru audieri la sediul subunitatii", arata un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.





Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice, cu opt persoane in stare de retinere, urmand a fi prezentate magistratilor.