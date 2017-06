Maior afirma din nou ca SRI trebuie sa aiba ofiteri acoperiti inclusiv in presa: Statele au nevoie de masuri de aparare

"Pe linia importanta a contrainformatiilor, mai ales cand vedeti asemenea discutii si azi, revenind la marile societati democratice, pe interferente externe, in alegeri, inclusiv prin folosirea mai multor instrumente - si m-as referi la elemente de propaganda, masuri active, in termeni de specialitate, de informatii - eu consider ca statele trebuie sa identifice toate mijloacele adecvate de aparare in fata acestor riscuri", a spus Maior.El a subliniat ca astfel de masuri sunt luate si de ale state democratice."Pentru apararea unei tari e nevoie de orice instrument care sa faca capabila o aparare eficienta, mai ales ca ne vom confrunta tot mai mult cu asemenea mijloace postmoderne, as spune, de influentare inclusiv din exterior a evolutiilor unei societati si vedem aceste dezbateri inclusiv in SUA", a afirmat fostul sef SRI.In 2015, George Maior afirma ca in presa au existat ofiteri acoperiti.