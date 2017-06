Ministrul Justitiei privind reconfigurarea infractiunii de abuz in serviciu: Vom stabili pragul rezonabil impreuna cu societatea civila

“Am spus ca sa asteptam decizia Curtii Constituionale, motivarea acesteia, voi face dezbateri publice cu societatea civila, cu profesionistii dreptului. Impreuna vom identifica pragul rezonabil de natura sa faca diferenta dintre raspunderea contraventionala, raspunderea administrativa, raspunderea penala”, a spus ministrul Justitiei, care a subliniat ca de consultare publica va incepe dupa ce decizia Curtii va fi publicata in monitorul Oficial.Ministerul Justitiei a anuntat la inceputul lunii iunie, printr-un comunicat de presa, ca urmeaza sa fie reconfigurat continutul infractiunii de abuz in serviciu prin consacrarea unui prag valoric, ca urmare a deciziei pe care Curtea Constitutionala a Romaniei a dat-o in cazul exceptiei de neconstitutionalitate invocate de Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea.