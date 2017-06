​VIDEO Fostul ministru Jianu: Langa acest program de guvernare cred ca nu poate sta niciun guvern

- a spus Jianu, parafrazandu-l ironic pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a starnit la randul sau ironii, in urma cu o saptamana, cu declaratii legate de schimbarea logo-ului turistic al Romaniei de la frunza la o oaie.

", a mai spus Florin Jianu, care acum rerezinta Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), principala organizatie patronala a micilor afaceri.In context, el a cerut ca, in cazul unei schimbari de guvern, sa se pastreze in structura Cabinetului Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat." - a mai aratat fostul ministru pentru Mediul de Afaceri.Florin Jianu a fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in Guvernul Grindeanu, dar si-a dat demisia de onoare in februarie 2017, in urma adoptarii Ordonantei de urgenta 13/2017, privind dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu si a altor masuri justitie, care au starnit protestele masive din toata tara.