Un avion MiG 21 Lancer s-a prabusit in apropierea Aeroportului Mihail Kogalniceanu din Constanta

Potrivit primelor informatii, pilotul s-ar fi catapultat, insa nu se stie care este starea sa de sanatate. Aeronava s-a prabusit la putin timp dupa ce a decolat pentru un zbor de antrenament.Epava avionului a fost reperata in apropierea localitatilor Culmea si Nazarcea.In prezent circa 35 de aeronave MiG 21 Lancer se afla in dotarea Fortelor Aeriene Romane, iar circa 20-25 dintre acestea sunt in serviciu activ.