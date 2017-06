Ministrul Educatiei: In nicio scoala nu este greva

Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a declarat, luni dimineata, pentru News.ro, ca nu a primit date ca ar fi vreo scoala in care profesorii sa refuze sa participe la examen si ca i-a avertizat inca de vineri pe liderii sindicali ca ministerul ii va actiona in instanta daca vor declansa greva.









"Sunt in permanenta legatura cu inspectorii generali scolari. Niciunul nu a raportat probleme la bacalaureat cauzate de neprezentarea profesorilor la examen, pe motiv ca ar fi in greva. De fapt, i-am atentionat inca de la sfarsitul saptamanii ca ii actionam in instanta daca declanseaza greva", a afirmat ministrul Educatiei, care este in legatura cu inspectorii scolari generali.





Totodata, Nastase a tinut sa precizeze ca "nu ne putem juca cu soarta elevilor".





"Nu putem sa ne jucam cu soarta elevilor. Examenul este in plina desfasurare, trebuie sa continue asa cum a fost prevazut. Elevii s-au pregatit, au emotii. Nu pot sa imi imaginez ca ar putea fi un profesor care sa spuna ca nu merge la examen pentru ca este in greva. Oricum, monitorizam continuu situatia", a adaugat ministrul.





Absolventii de liceu sustin, luni si marti, proba de competente digitale a examenului de bacalaureat, care a inceput in 9 iunie, probele orale urmand sa se incheie cu evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, intre 14 si 16 iunie. Probele scrise vor incepe in 26 iunie cu limba si literatura romana, 27 iunie - limba si literatura materna, 28 iunie ¬ proba obligatorie a profilului si specializarii (matematica sau istorie), 30 iunie - proba la alegere a profilului si specializarii. Rezultatele primei sesiuni a Bacalaureatului vor fi afisate in 5 iulie, pana la ora 16.00 si in aceeasi zi vor putea fi depuse contestatiile, afisarea rezultatelor finale fiind programata in 10 iulie.





Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant au anuntat, luni, ca nu sunt intrunite conditiile pentru declansarea grevei generale, spunand insa ca aceasta nu inseamna ca salariatii din invatamant sunt multumiti de Legea salarizarii. "Nemultumirea este profunda", spune conducerea FSLI, precizand ca protestele pot fi reluate dupa inceperea anului scolar 2017-2018.





Conform hotararii Colegiului National al Liderilor F.S.L.I. din 31 mai, in perioada 06 - 09 iunie membrii de sindicat ai organizatiilor sindicale afiliate la aceasta federatie au fost consultati, prin referendum, pentru a-si exprima optiunea cu privire la declansarea grevei generale incepand cu 12 iunie. Potrivit FSLI, in urma centralizarii datelor primite de la sindicatele afiliate, reiese ca 45,67 % din totalul membrilor de sindicat F.S.L.I. au spus ¬DA¬ pentru greva generala, incepand cu 12 iunie, un numar de 27 de sindicate afiliate avand intre 50% si 86% optiune pentru aceasta forma de protest. In aceasta situatie, nu sunt intrunite conditiile legale de a declansa greva generala la nivelul tuturor sindicatelor afiliate la FSLI, spune sursa citata.