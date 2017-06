Sesiunea speciala a Evaluarii Nationale incepe luni cu inscrierea candidatilor

Sesiunea speciala a evaluarii nationale pentru elevii claselor a VIII-a participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiade si concursurile internationale are loc in perioada 12 - 16 iunie in municipiul Bucuresti, informeaza Agerpres.





Luni, 12 iunie, candidatii se inscriu la sesiunea speciala care va avea loc in Bucuresti, la Centrul de examen organizat la Scoala Gimnaziala "Tudor Arghezi", in baza urmatoarelor documente: copie carte de identitate, copie conform cu originalul dupa certificatul de nastere, copie conform cu originalul dupa foaia matricola a candidatului, cerere de inscriere.





Elevii din clasa a VIII-a participanti la loturile nationale largite care se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale vor sustine marti, 13 iunie, proba scrisa la Limba si literatura romana.





Pe 14 iunie va avea loc proba scrisa la Matematica, iar pe 15 iunie - proba la Limba si literatura materna.





Afisarea rezultatelor se va face pe 15 iunie pana la ora 18.00 si tot in aceeasi zi se vor depune contestatiile, pana la ora 20.00.





Rezultatele finale, dupa contestatii, vor fi facute publice pe 16 iunie.