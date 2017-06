Perchezitii, luni diminineata, in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la un milion de euro

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu si 18 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in domeniul achizitiei materialelor de constructie si publicitate, a anuntat Politia Romana. Prejudiciul este estimat la 1.000.000 de euro.









Potrivit Politiei Romane sustine ca suspectii, prin intermediul mai multor societati comerciale, ar fi inregistrat achizitii fictive de marfuri si servicii, beneficiind astfel de deducerea ilicita a unor taxe si impozite.





Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 1.000.000 de euro.





Persoanele implicate urmeaza sa fie conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Politia Sectorului 1.