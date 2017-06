Sebastian Ghita afla luni daca instanta suprema emite mandat de arestare pe numele sau, in dosarul in care acesta i-ar fi dat fostului primar din Ploiesti, Iulian Badescu, o casa, in schimbul finantarii din bugetul local a echipei de baschet Asesoft

Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida, luni, daca emite, la solicitarea procurorilor DNA, mandat de arestare preventiva pentru Sebastian Ghita, in dosarul in care este acuzat ca i-a dat o casa fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu, in schimbul finantarii de la bugetul local a echipei de baschet Asesoft Ploiesti, informeaza News.ro.La termenul din 6 iunie, instanta suprema a amanat pronuntarea unei decizii in acest caz pentru 12 iunie.Pana acum, pe numele lui Ghita au fost emise trei mandate de arestare in lipsa - unul in dosarul privind vizita in Romania a fostului premier britanic Tony Blair, in care este urmarit penal si fostul prim-ministru Victor Ponta, altul in dosarul de coruptie in care fostul deputat este urmarit penal pentru trafic de influenta, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, iar cel de-al treilea in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. O a cincea solicitare de emitere a unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Ghita va fi luata in discutie in 15 iunie de Tribunalul Prahova, in dosarul Hidro Prahova, in care acesta este cercetat pentru coruptie alaturi de cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Hertanu, de fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si de fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma.In iulie 2015, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Sebastian Ghita si Iulian Badescu sub acuzatiile de dare, respectiv luare de mita, abuz in serviciu si spalare de bani.Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Iulian Badescu, in calitate de primar al municipiului Ploiesti si ordonator principal de credite, cu incalcarea prevederilor legale, la instigarea lui Sebastian Ghita, a acordat clubului sportiv Asesoft Ploiesti, sustinut de acesta din urma, o finantare nerambursabila suplimentara de la bugetul local, in suma de 1.500.000 lei. Pentru alocarea acelei finantari, Iulian Badescu ar fi pretins si primit de la Sebastian Ghita, prin intermediul unei societati comerciale controlate de omul de afaceri, o casa de locuit situata in municipiul Ploiesti, in valoare de 1.041.600 de lei, suma din care Badescu a suportat personal doar 124.000 de lei.Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro. Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul. Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane. Cand a fost prins de autoritatile sarbe, Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau. In 19 mai, Ghita a fost fost audiat la Curtea Suprema din Belgrad ca urmare a cererii de extradare formulata de autoritatile romane, el aratand ca se opune extradarii si invocand persecutii politice. Avocatul sau a solicitat ca masura detentiei sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu.Sebastian Ghita are cinci dosare penale in Romania.