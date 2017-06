BAC 2017: Examenul continua cu evaluarea competentelor digitale

Pe 27 iunie este programata proba scrisa la Limba si literatura materna.Pe 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, pe 30 iunie proba la alegere a profilului si specializarii.Pe 5 iulie, pana la ora 16:00, vor fi afisate rezultatele si depuse contestatiile intre orele 16,00 - 20,00.Intre 6 si 9 iulie vor fi rezolvate contestatiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie.Inscrierea candidatilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va face intre 11 si 14 iulie.Pe 27 iulie urmeaza sa se inscrie cei care au promovat examenele de corigente.Pe 21 august va fi sustinuta proba scrisa la Limba si literatura romana, pe 22 august - la limba si literatura materna, iar pe 23 august - proba obligatorie a profilului.Ultima proba, cea la alegere a profilului si specializarii, va avea loc pe 4 august.Intre 25 si 28 august vor fi evaluate competentele lingvistice de comunicare orala in Limba romana, pe 28 august competentele lingvistice de comunicare orala in limba materna, iar pe 29 - 30 august competentele digitale.In zilele de 30 si 31 august se va face evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.Rezultatele vor fi afisate pe 1 septembrie, pana la ora 16:00, si depunerea contestatiilor se va face in aceea zi, intre orele 16:00 - 20:00.Contestatiile vor fi solutionate intre 2 - 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 6 septembrie.