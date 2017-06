Circa 29% dintre alegatori s-au prezentat la urne pana la ora 19.00 la alegerile locale partiale

Cea mai mare prezenta se inregistra, la ora 19.00, in judetele Salaj - 76,63 %, Alba - 72.97 % si Caras Severin - 71.95 %, scrie Agerpres.In judetul Dolj, unde sunt alegeri pentru functia de primar al Craiovei, s-au prezentat la urne doar 15,32% dintre alegatori. De asemenea, in judetul Gorj, unde sunt alegeri pentru functia de primar al municipiului Targu-Jiu, prezenta la urne la ora 19.00 era de circa 26,60%.

In 49 de unitati administrativ-teritoriale din 32 de judete se desfasoara duminica alegeri locale partiale pentru functia de primar , in conditiile in care unii dintre edili au fost alesi parlamentari la scrutinul din decembrie 2016 sau altii au fost condamnati pentru diferite infractiuni si, astfel, nu-si mai pot exercita mandatul.