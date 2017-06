Chiritoiu, Consiliul Concurentei: Desi dam multe sanctiuni si le mediatizam descoperim comportamente similare. Poate stiau, dar nu le-a pasat, si au zis ca e mai important castigul

"Uneori raman surprins, ca desi avem multe cazuri, dam multe sanctiuni, le mediatizam, batem toba cat de mult se poate si totusi descoperim comportamente similare unora care au fost sanctionate. Te gandesti ca oamenii ar trebui sa stie. Ori stiau dar nu le-a pasat si au zis ca e mai important castigul, indiferent daca ma prind sau nu, ori poate ca si noi trebuie sa explicam mai bine regulile", spune Chiritoiu.Potrivit sefului autoritatii de concurenta, din ce in ce mai multe firme anchetate isi recunosc vina si primesc astfel reduceri de pana la 30% din cuantumul amenzilor, conform legii.In legatura cu liberalizarea totala a pietei energiei electrice, stabilita pentru 1 ianuarie 2018, Bogdan Chiritoiu a sustinut ca autoritatile vor monitoriza atent ce se va intampla dupa aceasta data si vor interveni pentru a regla piata, in cazul in care preturile vor creste excesiv.