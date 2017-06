Profesorii de la scolile din Sectorul 6 al Capitalei, membri ai FSLI, vor intra luni in greva, nemultumiti de Legea salarizarii

Simion Hancescu a precizat ca profesorii din unitatile de invatamant din Sectorul 6 al Capitalei vor intra in greva, urmand ca sindicatele din celelalte zone ale tarii sa decida luni ce forma de protest vor aborda.Profesorii sunt nemultumiti de pozitionarea salariatilor din invatamant in partea inferioara a grilei de salarizare, de neacordarea majorarii de 20% anuntata in programul de guvernare, lipsa din bugetul pe 2017 a sumelor necesare pentru plata sentintelor judecatoresti, neadoptarea de catre Parlament a initiativei legislative privind posibilitatea pensionarii cadrelor didactice cu trei ani inainte de implinirea varstei, fara diminuarea cuantumului pensiei, dar si de "modul de calcul abuziv al drepturilor salariale suplimentare pentru personalul din invatamant".In judetul, majoritatea profesorilor au optat pentru greva si boicotarea examenelor nationale desfasurate in aceasta perioada. Dintre cei peste 6.100 de angajati ai sistemului de invatamant din judet, 5.350 sunt membri ai Sindicatului Democratic din Invatamant (SDI), iar 80% au fost consultati, pana vineri seara, in cadrul unui referendum privind eventualitatea declansarii grevei."Majoritatea dintre cei care au raspuns, adica peste 70 la suta, au fost pentru declansarea grevei, care ar avea drept consecinta neincheierea situatiilor scolare la final de an si boicotarea examenelor nationale. Ceea ce cerem noi este respectarea programului de guvernare. Ni s-a promis o crestere salariala de 20 la suta de la 1 iulie 2017 si vouchere de vacanta, iar de la 1 ianuarie 2018, o cresetre de 30 la suta, dar acum ni se ofera doar 25 la suta de anul viitor. In plus, Legea salarizarii are o serie de inechitati intre categoriile de bugetari", a declarat, duminica, presedintele SDI Arad, Danut Ienesescu.Sindicatul va incheia referendumul luni dupa-amiaza, cand se va decide daca se declanseaza greva incepand de marti sau miercuri.Si la, peste 90 la suta din cadrele didactice chetionate si-au dat acordul pentru declansarea grevei.Potrivit liderului Sindicatului Invatamantului Preuniversitar Buzau, Ion Dobre, in urma referendumului declansat in randul membrilor de sindicat, majoritatea cadrelor didactice au fost de acord sa intre in greva de luni. Din cei 4.574 de membri de sindicat au fost consultati 3.900 de profesori dintre care 3.516 au fost de acord cu protestul."Diferenta de 674 de voturi sunt personal nedidactic care nu au fost consultati in toate unitatile scolare sau cadre didactice care nu s-au pronuntat pentru nicio varianta. Avand in vedere ca situatia prezentata de FSLI cu privire la stadiul referendumului la nivel national nu este in masura sa determine luarea unei decizii privind intreruperea activitati, Biroul Operativ al SIP Buzau a hotarat cu unanimitate de voturi, respectarea optiunii cadrelor didactice-membri ai sindicatului nostru-privind declansarea grevei generale incepand de luni, pe termen nelimitat", a precizat conducerea SIP Buzau.In judetul, aproape 80 la suta dintre profesorii afiliati celui mai mare sindicat din invatamantul prahovean au semnat pentru declansarea grevei generale."Pana saptamana trecuta, joi, la ora 15.00, am avut termen pentru strangerea optiunilor din teritoriu, un termen foarte scurt. Am strans pana joi, la ora 15.00, semnaturi de la 79,6 la suta dintre membrii nostri de sindicat", declarat duminica pentru News.ro liderul Sindicatului "Scoala Prahovei", afiliat FSLI, Ionut Duta.El a precizat ca, la momentul la care au fost stranse semnaturile, liderii de sindicat le-au explicat profesorilor ca un eventual conflict de munca va fi declansat doar in cazul n care la nivel national se vor aduna semnaturi de la 50 la suta plus unu dintre sindicalisti."Dupa ce am raportat joi seara la FSLI , FSLI a trimis un comunicat intern, catre noi si ne-a anuntat ca procentul (semnaturilor adunate - n.r.) este undeva intre 44 si 45 la suta. In aceasta situatie, la cererea unor sindicate din teritoriu a fost prelungit termenul, intrucat timpul a fost scurt si unele sindicate nu au primit raspunsul din toate unitatile de invatamant", a mai spus Duta.Strangerea semnaturilor la nivel national s-a prelungit pana duminica.Ionut Duta a mai declarat ca sindicalistii se asteapta ca Ministerul Educatiei sa atace in instanta legalitatea conflictului de munca, daca acesta va fi declansat, dar ca sindicalistii sunt pregatiti sa mearga in instanta cu listele de semnaturi."Urmatoarea problema pe care o avem este ca daca noi vom declara ca avem procentul realizat, sigur Ministerul Invatamantului va contesta la Inalta Curte legalitatea grevei. Suntem pregatiti si pentru acest lucru, FSLI va merge cu dovada ca avem procentul si cu tabelele fizice daca Inalta Curte va cere acest lucru", a mai spus Duta.In judetul Prahova, sindicatul "Scoala Prahovei" afilat FSLI are aproximativ 8.000 de membri.Si lapeste jumatate dintre profesori au semnat pentru declansarea grevei generale, incepand de luni, insa protestul va fi initiat doar daca exista o decizie unitara la nivelul FSLI.Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta a declarat pentru News.ro ca peste 5.000 de profesori din cei 8.500 de dascali inscrisi in sindicat au optat pentru declansarea grevei generale in invatamant.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de Lege a salarizarii, cu 188 de voturi "pentru", 28 de voturi "impotriva" si 47 de abtineri.