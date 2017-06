Petre Daea: Producatorii de rosii in solarii isi vor primi subventia de 3.000 de euro la doua saptamani dupa ce documentatia este trimisa la APIA

Producatorii de rosii in solarii vor primi subventia de la stat in valoare de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri patrati cultivati in maxim doua saptamani de cand documentatia depusa este verificata si trimisa de directiile agricole catre APIA, fermierii avand ca termen final data de 15 iunie pentru a trimite cererile de subventie impreuna cu documentele, care atesta ca au valorificat 2.000 de kilograme de rosii la mia de metri patrati, a declarat duminica ministrul agriculturii, Petre Daea, informeaza News.ro.





"Pentru a depune actele, producatorii trebuie sa fie atenti la data, pe 15 iunie se opreste programul daca nu aduc documentele, iar documentele le aduc in conditiile in care valorifica aceste tomate, cantitatea de 2.000 de kilograme la 1.000 de metri patrati", a afirmat Daea intr-o emisiune la TVR1.





El a adaugat ca, la randul lor, administratorii pietelor urmaresc si cuantifica vanzarile, astfel incat "niciun producator care a produs si a vandut sa nu ramana in afara sprijinului".





In 27 ianuarie, Guvernul a aprobat o hotarare prin care producatorii agricoli vor fi sustinuti prin Programul Tomate sa cultive rosii in spatii protejate (sere, solarii), astfel incat sa asigure necesarul de consum intern din productia autohtona, valoarea sprijinului financiar acordat beneficiarilor fiind contravaloarea in lei a sumei de 3.000 de euro pe an la 1.000 de metri patrati cultivati.





Pentru a fi eligibili, agricultorii trebuie sa solicite ajutoare de minimis, conform prevederilor hotararii, sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de 1.000 mp, sa obtina o productie de 2 kg tomate/mp si sa valorifice o cantitate de tomate de 2.000 kg, dovedita cu documente justificative.





Termenul de depunere a documentatiei pentru Programul Tomate a fost prelungit de la 31 mai pana la 15 iunie, din cauza temperaturilor scazute.