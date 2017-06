Primaria capitalei spune ca, la solicitarea bucurestenilor, a prelungit perioada de inscrieri in concursul "Cea mai frumoasa fatada"

"Astfel, pentru a oferi posibilitatea tuturor bucurestenilor sa participe la competitie si pentru a le pune la dispozitie timpul necesar pentru amenajarea unui numar cat mai mare de spatii, lucrarile din concurs pot fi votate de cetateni in perioada 21 - 23 august 2017", noteaza sursa citata.Vizitele pe teren ale juriului si perioada de jurizare vor avea loc intre 21 si 31 august. Castigatorii vor fi anuntati pe 8 septembrie 2017, premiile fiind in valoare totala de 214.000 lei.Structurata pe trei sectiuni: 'Cea mai frumoasa fatada', 'Cel mai frumos balcon' si 'Cea mai frumoasa gradina', competitia urmareste imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor si implicarea acestora in activitatile gospodaresti prin amenajarea fatadelor cladirilor, a balcoanelor si a spatiilor verzi adiacente imobilelor cu plante naturale decorative, arbori si arbusti ornamentali.Municipalitatea spune ca isi propune astfel sa recompenseze si sa incurajeze eforturile locuitorilor Capitalei care doresc sa contribuie la infrumusetarea orasului, fie ca sunt persoane fizice, persoane juridice sau asociatii de proprietari/locatari.