VIDEO Inregistrarea disputei dintre Boureanu si politist. "Jur ca-ti pierzi pensia", i-a spus fostul deputat

Pagina de Facebook "Brigada de poliţie rutieră" a postat un clip video de aproape sase minute si jumatate despre incidentele de vineri noapte in urma carora fostul deputat Cristian Boureanu a fost arestat pentru 30 de zile.

“Te scot eu frumos la stiri in seara asta” este auzit spunand in inregistrare politistul, care il si acuza pe fostul deputat ca “l-a injurat de morti si de familie”. Agentul il avertizeaza ca ii va face dosar penal si se va duce la IML pentru ca i-a prins mana in portiera.Boureanu il acuza pe politist ca a vrut sa-i smulga telefonul, ca "a tras de noi" si ca “vrea sa fie celebru” . "Abuz in servicu" sustine fostul deputat.