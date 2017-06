Actiune a Politiei Romane in sectorul transportului de persoane: 6.500 de sanctiuni si 372 de permise retinute in doua zile

Politistii au desfasurat, pe parcursul a doua zile, o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului public de persoane, precum si autovehiculele special destinate transportului de elevi, informeaza Inspectoratul General intr-un comunicat de presa.





In urma neregulilor constate, au fost aplicate 6.576 de sanctiuni contraventionale, au fost retinut 372 de permise si au fost retrase 149 de certificate de inmatriculare.

In perioada 7 - 8 iunie 2017, Directia Rutiera a coordonat, la nivel national, o actiune care a avut ca obiectiv cresterea gradului de siguranta rutiera, prin prevenirea accidentelor de circulatie in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului public de persoane, precum si autovehiculele special destinate transportului de elevi.





La activitatile de control au participat 1.568 de politisti de la rutiera si 810 politisti de ordine publica, fiind aplicate 6.576 de sanctiuni contraventionale.





In cadrul activitatilor de control, politistii au retinut 372 de permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumul public, dintre care 66 pentru conducere sub influenta alcoolului, iar, pentru defectiuni tehnice sau dotari suplimentare, au fost retrase 149 de certificate de inmatriculare.





Astfel de actiuni vor fi organizate si in perioada urmatoare, afirma Politia Romana.





Exemple:





-Un barbat care a efectuat transport de persoane prin servicii regulate de transport calatori cu un microbuz, in judetul Arges, a fost testat cu aparatul etilotest, aceasta aflandu-se sub influenta alcoolului (0,36 mg/l alcool pur in aerul expirat). Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional si ca masura complementara s-a dispus retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioada de 90 de zile.

-Un barbat, din judetul Gorj, a efectuat transport de persoane prin servicii regulate de transport calatori cu un autobuz, pe traseul Targu Jiu - Targu Carbunesti si a plecat in cursa din capatul de traseu la alta ora decat cea inscrisa in graficul de circulatie aferent licentei de traseu. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional in conformitate cu prevederile art. 3 alin. 4 din H.G. 69/2012.

-Un barbat, de 66 de ani, din judetul Neamt, a condus un microbuz si in urma controlului efectuat s-a constatat ca acesta nu a respectat perioada minima de repaus zilnica si durata maxima zilnica de conducere. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional in conformitate cu prevederile art. 8 din O.G. 37/2007.

-Un barbat, din judetul Mures, a efectuat transport public de persoane cu un microbuz si in urma controlului efectuat s-a constatat ca nu a respectat obligatia de a emite bilete de calatorie corespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional in conformitate cu prevederile art. 3, pct. 23 din H.G. 69/2012.