Mircea Geoana: "Cred ca exista putina gelozie in anumite colturi NATO ca Trump a ales momentul vizitei Romaniei sa invoce Articolul 5"

"Cred ca exista putina gelozie in anumite colturi NATO pentru ca presedintele Trump a ales acest moment al vizitei presedintelui Klaus Iohannis sa invoce Articolul 5", a declarat Mircea Geoana, presedintele Institutului Aspen din Romania, in cadrul unei dezbateri organizate impreuna cu NATO pe tematica de securitate in logica aliata.Geoana a mai declarat ca pana si astfel de angajamente luate la nivel inalt nu pot constitui o garantie ferma de securitate in contextul in care lumea "se schimba in jurul nostru". Fostul candidat la presedentie si fost ambasador in SUA, a mai spus ca este de datoria tuturor statelor NATO sa lucreze impreuna si sa apere valorile democratiei si a libertatii, "lipiciul" care tine alianta impreuna."Vladimir Putin pune presiune pe noi toti, dar nu e singura amenintare pe care o avem deinfruntat. Rusia e o amenintare, dar exista si o amenintare dinauntru. Ca cetatenii nostri inca se indoiesc daca ce propunem in materie valori, de guvernare sau de mod de viata", a mai spus Geoana.Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, intr-o conferinta comuna cu Klaus Iohannis, ca "angajeaza" Statele Unite in ceea ce priveste articolul 5 din tratatul NATO, care prevede ca fiecare stat al Aliantei va ajuta orice alt stat membru daca este atacat."Angajez Statele Unite in privinta articolului 5. Cu siguranta suntem acolo ca sa protejam", a spus el, intrebat de ziarista Ramona Avramescu cum vede ingrijorarile tarilor din flancul estic legate de actiunile Rusiei si daca SUA va actiona potrivit articolului 5 in cazul in care o tara NATO va fi victima unei agresiuni."Este unul dintre motivele pentru care doresc sa ne asiguram ca avem o forta foarte, foarte puternica, platind sumele necesare pentru a avea acesta forta", a adaugat Donald Trump.Ce prevede articolul 5 din Tratatul NATO:"Partile convin ca un atac armat impotriva uneia sau mai multora dintre ele, in Europa sau in America de Nord, va fi considerat un atac impotriva tuturor si, in consecinta, sunt de acord ca, daca are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, in exercitarea dreptului la auto-aparare individuala sau colectiva recunoscut prin Articolul 51 din Carta Naiunilor Unite, va sprijini Partea sau Parile atacate prin efectuarea imediata, individual sau de comun acord cu celelalte Parti, a oricarei aciuni pe care o considera necesara, inclusiv folosirea forei armate, pentru restabilirea si meninerea securitatii zonei nord-atlantice".Agentia Reuters noteaza ca aceste declaratii vin in contextul in care aliatii SUA au fost ingrijorati luna trecuta dupa ce Donald Trump nu a confirmat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Bruxelles, angajamentul SUA fata de acest articol 5.