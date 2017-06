Ucrainenii cu pasapoarte biometrice pot intra de duminica in Romania fara vize

Aceasta masura intra in vigoare ca urmare a aplicarii noilor prevederilor europene privind tarile ale caror cetateni au nevoie de vize pentru UE.





Astfel, conform Ordonantei Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, (precum si a Regulamentului (CE) 399/2016), cetatenilor din Ucraina, posesori de pasapoarte biometrice, li se permite intrarea in Romania fara viza, cu respectarea celorlalte conditii prevazute de art. 6 alin. 1 lit. c - h din actul normativ sus mentionat:





-prezinta documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;

-prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit;

-nu sunt inclusi in categoria strainilor impotriva carora s-a instituit masura interzicerii intrarii in Romania sau care au fost declarati indezirabili;

-nu au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei ori nu au incercat sa treaca frontiera Romaniei cu documente false;

-pe numele lor nu au fost introduse alerte in Sistemul Informatic Schengen in scopul refuzarii intrarii;

-nu prezinta un pericol pentru apararea si siguranta nationala, ordinea, sanatatea ori morala publica.

De asemenea, raman in vigoare prevederile Acordului privind micul trafic de frontiera incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei, in sensul ca, cetatenii ucraineni, titulari ai unor permise de mic trafic eliberate de catre autoritatile competente, pot calatori si sta pe teritoriul Romaniei, avand obligatia de a nu depasi limita de 50 km de la linia de frontiera si de a respecta conditiile si scopul pentru care a fost eliberat un astfel de document.