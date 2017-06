FOTO Conflict intre cinci ciobani de la o stana din Retezat, soldat cu un mort si trei raniti

Vineri, in jurul orei 19.00, a fost sesizat printr-un apel la numarul de urgenta 112 un conflict intre ciobanii aflati in zona Saua Paltina, din Retezat. Apelul a fost efectuat de catre unul dintre ciobani, care a spus ca a fost lovit si are nevoie de ingrijiri medicale, potrivit sursei citate.Catre zona in care se aflau ciobanii implicati in conflict au pornit patru jandarmi montani din cadrul Postului Campu lui Neag, trei salvamontisti din cadrul formatiunii Uricani, precum si doi politisti din orasul Uricani.Jandarmii montani, politistii si salvamontistii au ajuns in zona Saua Paltina in jurul orei 23.00 si au constatat ca la conflict au participat cinci ciobani.Trei dintre acestia erau raniti si li s-a acordat primul ajutor de catre salvamontisti. Totodata s-a constatat ca un alt cioban nu mai prezenta semne vitale.Avand in vedere situatia constatata, catre zona Saua Paltina au pornit alti 5 jandarmi montani, 12 salvamontisti, pentru a transporta cele trei persoane ranite, 5 politisti si un reprezentant al Serviciului de Medicina Legala.Incepand cu ora 01.00, jandarmii montani si salvamontistii au inceput actiunea de coborare a celor trei persoane ranite. Doua dintre acestea au necesitat transportul cu targa UT-2000, iar cea de-a treia se putea deplasa, fiind doar ajutat.Doua dintre persoanele ranite a fost preluate de ambulanta de la baza muntelui si conduse la spital, iar cea de-a treia a fost condusa de jandarmii montani la spitalul din Lupeni.Jandarmii montani si politistii au ramas la locul producerii conflictului pana la finalizarea cercetarilor. In acest caz activitatea de cercetare penala este efectuata de catre procurori din cadrul Parchetului competent, mai informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Decebal" Hunedoara.