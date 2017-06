Presa nord-coreeana sustine ca Phenianul va testa o racheta intercontinentala

"Seria de teste recente cu arme strategice arata ca nu suntem departe de lansarea pentru testare a unei rachete balistice intercontinentale", scrie intr-un editorial al publicatiei oficiale a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord.

"Marele succes al lansarii pentru testare a unei rachete balistice intercontinentale, pe care suntem siguri ca il vom realiza, va marca un moment istoric de rascruce in esecul politicii ostile a SUA fata de noi. Din punct de vedere istoric, SUA nu au indraznit niciodata sa inceapa un razboi cu o tara care are arme nucleare sau rachete balistice intercontinentale", explica ziarul.

Editorialul sustine ca Phenianul detine tehnologia care ii permite sa loveasca teritoriul continental al Statelor Unite cu o racheta nucleara.





Articolul indica progrese recente in tehnologia nord-coreeana a rachetelor, dupa ce presedintele Kim Jong-un a anuntat, in mesajul sau anual, pe 1 ianuarie, ca s-a ajuns in ultima faza a constructiei unei rachete intercontinentale.